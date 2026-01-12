Moisés Vega asegura que le exigen una pensión que no puede pagar: “No me dejan ver a mi hija”

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, el cantante Moisés Vega decidió contar públicamente su versión sobre el fin de su relación con Flavia Gómez, una separación que —según afirma— lo mantiene alejado de su hija y sumido en una profunda tristeza.

“ME PROHÍBE VER A MI HIJA”

Vega explicó que los mensajes difundidos por su expareja en redes sociales no reflejan toda la verdad y que existirían conversaciones en las que, asegura, se le condiciona el contacto con su hija al pago de una pensión que no puede cubrir. “Me prohíbe ver a mi hija si no cumplo con una pensión anticipada. Eso ya se está viendo con abogados”, señaló el cantante, quien afirmó que el tema se encuentra en manos de la justicia.

El artista detalló que, en los diez meses que lleva separado, ha visto a su hija en contadas ocasiones. “Tres o cuatro veces, nada más. No es porque no quiera verla, sino porque no he podido cumplir con el monto que ella exige”, sostuvo, remarcando que su situación económica es limitada.

CONFLICTO POR PENSIÓN

El intérprete también reveló que atraviesa un proceso emocional complejo a raíz de esta situación. Entre lágrimas, confesó que ha buscado ayuda profesional para enfrentar la depresión y la angustia que le genera no estar presente en la vida de su hija. “He ido al psicólogo. Me siento muy triste por no poder verla y solo espero que los jueces definan pronto las visitas y la pensión”, expresó.

Sobre el aspecto económico, Moisés Vega indicó que su expareja le solicita una pensión considerablemente mayor a la que paga por su primera hija. Según explicó, actualmente no forma parte de ninguna orquesta y trabaja de manera independiente. “El monto que me pide no está a mi alcance. Nunca me he desentendido, tengo los vouchers que lo prueban. Voy a salir adelante por mis hijas”, afirmó, visiblemente conmovido.