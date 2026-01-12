Globos de Oro 2026: “Adolescencia” arrasa, Paul Thomas Anderson brilla y Wagner Moura hace historia

Hollywood volvió a marcar el pulso de la temporada de premios. Los Globos de Oro 2026 reconocieron lo mejor del cine y la televisión, con producciones que ya se perfilan como favoritas rumbo a los Óscar y a los Emmy.

LAS GRANDES TRIUNFADORAS

La miniserie de Netflix Adolescencia fue la gran protagonista de la noche al llevarse cuatro estatuillas, incluyendo mejor serie limitada o de antología. En el terreno cinematográfico, One Battle After Another tuvo una noche consagratoria con cuatro premios, entre ellos mejor película musical o comedia, mejor dirección y mejor guion para Paul Thomas Anderson.

Otra de las cintas destacadas fue Hamnet, que se impuso como mejor película de drama y le dio el Globo de Oro a Jessie Buckley como mejor actriz dramática.

EL PESO LATINO EN LA PREMIACIÓN

Uno de los momentos más celebrados de la gala fue el triunfo del brasileño Wagner Moura, quien ganó el premio a mejor actor de una película de drama por su interpretación en The Secret Agent, cinta que además se llevó el galardón a mejor película internacional. En televisión, The Pitt y The Studio también brillaron con múltiples reconocimientos.

TODOS LOS GANADORES DEL 2026

Mejor película de drama: Hamnet

Mejor película musical o comedia: One Battle After Another

Mejor actor de una película de drama: Wagner Moura, The Secret Agent

Mejor actriz de una película de drama: Jessie Buckley, Hamnet

Mejor serie de TV musical o comedia: The Studio

Mejor serie limitada, antología o película para TV: Adolescencia

Mejor serie de drama: The Pitt

Mejor director: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor película internacional: The Secret Agent

Mejor película animada: KPop Demon Hunters

La gala reafirmó a los Globos de Oro como el termómetro clave de la temporada de premios y dejó claro cuáles son las producciones y figuras que dominarán la conversación cinematográfica y televisiva en 2026.