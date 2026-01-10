Rod Stewart: Ícono del rock cumple 81 años en plena gira mundial

Consolidado como una de las voces más influyentes del rock británico y la música pop mundial. Sir Rod Stewart celebra su cumpleaños número 81 en medio de una gira mundial.

Nacido en Londres en 1945, el icónico cantante británico continúa plenamente activo en la industria musical y actualmente está en medio de su Gira de Despedida llamada “One Last Time" que lo llevará por el mundo hasta agosto de 2026.

Un clásico del rock

Con canciones como “Maggie May”, “Forever Young”, “Sailing” o “Tonight’s the Night” creo himnos que han acompañado a varias generaciones. ¿Mientras que su controvertido éxito “Da Ya Think I’m Sexy?” marcó un giro pop-discoteca que, aunque criticado, se mantiene en el repertorio de millones.

Este tour recorre ciudades de Estados Unidos, Reino Unido, y Europa, incluyendo paradas en España, Portugal e Italia.

Cabe señalar que, a pesar de estar en una gira de despedida de los grandes escenarios, Rod Stewart ha confirmado que trabaja en un nuevo álbum original y en un proyecto de música country.