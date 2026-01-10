Sebastian Stan será parte del elenco de "The Batman 2" interpretando a este villano

Los rumores son cada vez más fuertes que el actor Sebastian Stan se ha unido al reparto de la esperada cinta The Batman: Parte II. Tras iniciar negociaciones a principios de enero de 2026, diversos informes han confirmado su participación en la secuela dirigida por Matt Reeves.

El actor que dio vida al Soldado del Invierno en el universo de Marvel, interpretaría a Harvey Dent, el carismático fiscal de distrito de ciudad Gótica que eventualmente se convierte en el villano conocido como Dos Caras.

No se ha detallado si su transformación física ocurrirá en esta película o si se presentará inicialmente como un aliado de Bruce Wayne (Batman).

Dos caras

El personaje de Dos Caras de Batman es Harvey Dent, un ex fiscal de distrito brillante y honesto de ciudad Gótica que, tras ser desfigurado con ácido, desarrolla una doble personalidad y se convierte en un criminal obsesionado con la dualidad y el azar, tomando decisiones importantes con una moneda.

Su origen clásico involucra un juicio donde un mafioso le arroja ácido, marcando su transformación de aliado a enemigo recurrente de Batman, como se ve en cómics, series y películas.

Cabe señalar que, Stan se une a un elenco que incluye a Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright y Colin Farrell, noticia a la que se suma la de la actriz Scarlett Johansson que se ha unido al proyecto, posiblemente para interpretar a Gilda Dent.