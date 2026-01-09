Said Palao se somete a trasplante capilar en España: “Ahora toca cuidarse”

En medio de su viaje a Europa, Said Palao compartió un video en sus redes sociales, anunciando que se había sometido a un trasplante capilar. El popular ‘samurai’ acudió a una clínica especializada en España para someterse al cambio.

De acuerdo a las grabaciones que compartió el chico reality, Alejandra Baigorria lo acompañó en todo momento y no lo dejó solo en ningún instante. El hermano de Austin Palao aseguró que tiene que protegerse de ahora en adelante por la decisión que tomó.

“Ahora toca cuidarse y seguir todas las indicaciones y confiar en el proceso. Muy agradecido con todo el equipo y con la decisión. Esto recién empieza y estoy feliz de compartirlo con todos ustedes”, mencionó el también deportista.

¿CUÁNDO PODRÁ VER LOS RESULTADOS?

Tras haberse sometido a este trasplante, se espera que Said Palao pueda ver los resultados en los próximos 10 días; aunque no aparentaba tener problemas con el cabello, el ‘samurái’ sabía que era necesaria la ayuda de especialistas.