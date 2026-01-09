Tras 10 años de ausencia: Natalia Jiménez regresa renovada con su tour “La Jiménez”

Natalia Jiménez la reconocida cantante española ex vocalista de la agrupación la Quinta Estación continúa con el arrollador triunfo de su tour “La Jiménez” y en esta oportunidad llega a nuestro país tras 10 años de ausencia para realizar una presentación el próximo 05 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Tras un inicio plagado de éxito y Sold Outs durante el 2025 a lo largo de su imponente gira, recorriendo parte de Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana con más de 60 Shows en 2025, “La Jiménez” continúa marcando hitos en cada escenario, y este año le tocó a Perú.

Asistir a un concierto de Natalia Jiménez, es vivir una experiencia única e inolvidable, la mezcla perfecta de una impresionante banda en vivo, con un repertorio plagado de éxitos y una puesta en escena cargada de emoción, glamour, pasión y una conexión única con su público.

El tour “La Jiménez” está inspirada en los grandes éxitos de sus más grandes intérpretes de habla hispana de todos los tiempos, con un repertorio que va desde: José José, Marcoantonio Solís, Juan Gabriel, Rocío Durcal, José Alfredo Jiménez. Combinado con los más grandes éxitos de la carrera musical de Natalia, desde “Creo En Mí” “Quédate con ella” “El Sol No Regresa” “Algo Más” “Me Muero” entre otros.

Este 2026 promete continuar conquistando con su gira por el resto de LATAM, Canadá y España.

“No dejo de sorprenderme por el cariño tan grande que me entrega mi público. Nada me hace más feliz que cantarles y ver cómo mis canciones han sido parte de sus vidas. Esta gira está siendo un regalo enorme, y cada noche me llena el alma”, afirmó Natalia Jiménez al celebrar esta nueva etapa de éxitos.

Con una carrera que supera las dos décadas, Natalia Jiménez se ha consolidado como una de las voces más influyentes y respetadas de la música latina. Su versatilidad y sensibilidad interpretativa como cantante y compositora, le han valido múltiples reconocimientos, incluyendo un GRAMMY®️ (anglo), un Latín GRAMMY, Premios Billboard, Premios Lo Nuestro y Premios Juventud entre otros.

La cita es este 05 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La preventa va del 13 al 15 de enero o hasta agotar stock a través de Ticketmaster.