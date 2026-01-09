Salvador del Solar ENAMORADO de Ana María Orozco: “Estoy muy feliz, descubrí un tesoro”

Durante su visita al programa ‘Juanpis Live Show’, el cual es conducido por Alejandro Riaño, Salvador del Solar fue consultado sobre el amorío que tiene con la actriz colombiana Ana María Orozco, recordada por su papel como Beatriz Pinzón en la telenovela ‘Betty la fea’.

En medio de la conversación con el comediante, el expremier aseguró que se encuentra en estos momentos muy enamorado de Ana María, asegurando que ha encontrado el verdadero amor con la actriz, quien actualmente radica en su país.

“Estoy muy feliz, agradecido y enamorado, es la verdad. Si encuentras a una persona maravillosa que no anda en la vida dando señales de que no es maravillosa, es como descubrir un tesoro; no pido más. En esta vida he recibido todo lo que he pedido”, mencionó.

¿CUÁNTO TIEMPO DE RELACIÓN LLEVAN?

Aunque en un inicio ni Salvador del Solar ni Ana María Orozco quisieron confirmar la relación, no fue hasta mediados de junio de 2024 que ambos, por medio de una publicación en redes sociales, anunciaron su amorío, el cual se especulaba desde años atrás.