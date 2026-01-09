Pamela López ARREMETE contra Christian Cueva: “No ve a mis hijos desde antes de Navidad”

Al parecer, los dimes y diretes entre Pamela López y Christian Cueva no tienen cuándo finalizar. Esta vez, la madre de los hijos de ‘Aladino’ arremetió por medio de sus plataformas digitales contra el jugador de Juan Pablo II.

En un video compartido en redes sociales, la popular ‘Kittypam’ reveló que sus pequeños no tienen ningún tipo de contacto con el pelotero. Además, enfatizó que hasta el momento están creciendo sin la presencia de su progenitor.

“Mis hijos no disfrutan de una paternidad y no porque se lo niegue, simplemente porque se le da la gana. Recuerdan el momento en que se quejaba y decía: ‘No me dejan verlos’; bueno, para contarles que, desde antes de Navidad, él no ve a mis hijos, no les dio un regalo de Navidad”, mencionó la pareja de Paul Michael.

COMUNICACIÓN EN NOCHEBUENA

Días atrás, Pamela López difundió un video en sus redes sociales asegurando que Christian Cueva se habría comunicado con ella en presunto estado de ebriedad, con el propósito de poder conversar con sus hijos; sin embargo, no llegaron a un acuerdo, ya que la pareja de Pamela Franco emitió una serie de insultos.