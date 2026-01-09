Sergio Galliani FESTEJA 16 años de casado con Connie Chaparro: “Una vida construida con amor”

Por medio de sus redes sociales, Sergio Galliani dio a conocer que cumplió 16 años de casado con Connie Chaparro, a quien le dedicó un tierno mensaje, el cual terminó cautivando a sus seguidores. Además, el actor se animó a contar cómo fue el inicio entre ambos.
En el post, el actor aseguró que está enamorado de Connie, con quien ha podido tener un hijo, y aseguró que ha encontrado la felicidad con ella. “16 años de casados hoy, un hijo de 14, una vida construida con amor y respeto. Feliz aniversario, mi amor, gracias por tanto”.
¿CÓMO SE CONOCIERON?
Sergio Galliani quiso brindar detalles de la manera en la que conoció a Connie Chaparro. En su publicación de Instagram, el también cantante brindó detalles de cómo fue su primera cita, la cual siempre la tiene presente.
“Un día salí a tomar un bus sin saber a dónde iba; de pronto, a mitad de ruta, subiste tú y te sentaste a mi lado. Nunca supe, hasta hoy, si tomaste ese bus o esa ruta por lo mismo que yo. Solo bajé de ese bus sin destino tomando tu mano sin saber que nunca más la soltaría”, escribió el acto mostrando que la actriz y conductora radial es el amor de su vida.