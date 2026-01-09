Gino Assereto revela qué le dijo a Jota Benz tras su compromiso con Angie Arizaga

La noticia del compromiso entre Jota Benz y Angie Arizaga generó expectativa no solo entre seguidores, sino también por el aparente silencio del entorno cercano. Ante ello, Gino Assereto decidió aclarar su postura y mostrar qué dijo realmente cuando se enteró de la pedida de mano.

MENSAJE PRIVADO QUE DESPEJÓ DUDAS

Tras activar la dinámica de preguntas y respuestas en redes, Jota Benz fue consultado sobre la reacción de su hermano. Para responder, compartió una captura de WhatsApp en la que Gino Assereto le escribe un mensaje contundente y afectuoso: “Me alegra mucho hermano, tienes un corazón muy bonito y hoy tienes contigo una bonita familia… dedícate a ser feliz y vivir tranquilo”. La publicación fue interpretada como una señal clara de respaldo familiar.

Minutos después, el propio Gino replicó la historia en su cuenta, sumando un emoji de corazón morado. El gesto fue leído por los usuarios como una confirmación pública de su alegría por la unión y un cierre a las especulaciones sobre supuestas tensiones.

EL DETALLE QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN

El compromiso también puso el foco en el anillo que Jota Benz entregó a Angie Arizaga. El estilista Carlos Cacho reveló que, tras consultar con una joyera especializada, la pieza estaría valorizada en US$12 mil. Se trata de un diamante pear shaped (forma de pera), de aproximadamente 1.5 quilates, color blanco y alta pureza.

La revelación del valor y las características del anillo avivó aún más el interés del público, consolidando el compromiso como uno de los temas más comentados del espectáculo local y reforzando la narrativa de apoyo familiar que Gino Assereto decidió exponer sin rodeos.