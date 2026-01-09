Bad Bunny enfrenta demanda por el uso de la frase “Mira puñeta, no me quiten el perreo”

El fenómeno global del reguetón vuelve a chocar con los tribunales. Bad Bunny, uno de los artistas latinos más influyentes de la última década, enfrenta una demanda que podría costarle millones de dólares por el uso de una frase que se popularizó en redes y terminó formando parte de su repertorio musical.

FRASE VIRAL Y EL ORIGEN DE LA DEMANDA

La demanda fue presentada a inicios de enero de 2026 por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien asegura ser la autora y la voz original del fragmento “Mira puñeta, no me quiten el perreo”. Según la acusación, dicha frase fue utilizada en canciones de Bad Bunny incluidas en los álbumes X100PRE y Debí tirar más fotos, sin autorización ni contrato previo.

Serrano sostiene que el audio fue grabado y enviado por WhatsApp únicamente con fines personales, sin acuerdos de cesión de derechos ni consentimiento para su explotación comercial. De acuerdo con el documento legal, el mensaje habría sido solicitado originalmente por el productor La Paciencia, sin informarle que sería incorporado a proyectos discográficos de alcance internacional.

RECLAMO MILLONARIO

Uno de los puntos más sensibles del caso es la indemnización exigida: US$16 millones, además del retiro inmediato del fragmento de todas las plataformas digitales. La demandante argumenta que el uso de su voz vulnera sus derechos morales de autor, su privacidad, su imagen y su identidad, al haberse convertido en un elemento reconocible dentro de canciones reproducidas a nivel mundial.

Especialistas señalan que, de prosperar, el caso podría sentar un precedente relevante sobre el uso de audios virales, mensajes privados o expresiones populares en la música comercial, especialmente en géneros como el reguetón y el trap, donde este tipo de recursos es cada vez más frecuente.

DEBATES EN LA INDUSTRIA MUSICAL

No es la primera vez que Bad Bunny enfrenta acciones legales vinculadas al uso de voces ajenas en sus producciones. En años recientes, el artista ya había sido citado en procesos similares, alimentando un debate más amplio sobre la necesidad de regular acuerdos en la era digital y proteger los derechos de creadores no visibles dentro de grandes producciones.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación entre viralidad, creatividad y propiedad intelectual, en un contexto donde una frase espontánea puede transformarse en un fenómeno global con alto valor económico.