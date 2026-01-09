¿Por qué Café Tacvba quiere retirar su catálogo de Spotify y qué respondió la empresa?

La relación entre artistas y plataformas digitales vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el foco está puesto en Café Tacvba, uno de los grupos más influyentes del rock latinoamericano, que decidió exigir el retiro de su catálogo de Spotify, cuestionando tanto su modelo económico como sus principios éticos.

LAS RAZONES DE CAFÉ TACVBA PARA SALIR DE SPOTIFY

El conflicto se hizo público cuando Rubén Albarrán, vocalista de la banda, explicó que la decisión no responde a una disputa contractual, sino a una postura ética. A través de redes sociales, señaló su rechazo a que las regalías generadas por la música del grupo puedan estar relacionadas, directa o indirectamente, con inversiones ligadas a la industria armamentista o con la difusión de publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Albarrán afirmó que Café Tacvba no desea que su obra contribuya a conflictos bélicos, abusos de poder o violencia, y remarcó que la música del grupo siempre ha tenido un sentido social y cultural. En esa línea, invitó a sus seguidores a consumir su música por otras vías, reforzando su distancia con el modelo de las grandes plataformas de streaming.

CRÍTICAS AL MODELO DE REGALÍAS

Otro de los puntos centrales del reclamo apunta al sistema de pagos de Spotify, que el músico calificó como insuficiente para los creadores. Según su postura, el modelo prioriza el volumen de reproducciones por encima del valor artístico, lo que precariza el trabajo de los músicos y desincentiva la creación.

Además, Albarrán expresó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial en la industria musical, al advertir que puede poner en riesgo la autenticidad de las obras y los derechos de los artistas humanos. Estas críticas reforzaron el llamado de la banda a reflexionar sobre el futuro de la música en la era digital.

SPOTIFY RESPONDE

Tras la repercusión del caso, Spotify emitió un comunicado en el que negó de manera categórica financiar guerras o conflictos armados. La empresa aclaró que Helsing, compañía mencionada en las críticas, es una firma independiente dedicada al desarrollo de tecnología de defensa para Ucrania y que no forma parte de las operaciones de Spotify como plataforma musical.

Respecto a la publicidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la compañía sostuvo que actualmente no existen anuncios de ese organismo en la plataforma y que la campaña señalada correspondió a un proceso de reclutamiento difundido en múltiples medios digitales.

En su pronunciamiento, Spotify aseguró que ha generado millones de dólares en ingresos para Café Tacvba y reiteró que aproximadamente el 70 % de sus ganancias se destina a los titulares de derechos. Asimismo, señaló que sus políticas sobre inteligencia artificial buscan proteger a los artistas humanos frente a fraudes y clonaciones no autorizadas.

La plataforma afirmó que respeta el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de sus integrantes a expresar su postura, mientras el futuro del catálogo del grupo en Spotify sigue siendo incierto y el debate sobre ética, música y tecnología continúa creciendo.