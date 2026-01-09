Suheyn Cipriani es captada besándose con streamer Macarius durante transmisión

Lo que parecía una transmisión más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la farándula peruana. La exreina de belleza Suheyn Cipriani fue ‘ampayada’ besándose con el streamer Macarius, luego de que su reflejo delatara su cercanía fuera de cámaras.

SE ENCIENDEN REDES SOCIALES

El hecho ocurrió durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde ambos compartían pantalla mientras cocinaban y conversaban con naturalidad. Aunque en un momento salieron del encuadre, confiados en que no eran visibles, un cuadro en la pared reflejó cómo la modelo jugueteaba con el influencer hasta que ambos se dieron un beso, gesto que rápidamente fue captado por los usuarios.

La escena se difundió en cuestión de minutos en redes sociales, generando una ola de comentarios, memes y especulaciones. Seguidores no tardaron en señalar que no sería un hecho aislado, pues en transmisiones anteriores ya se había percibido una cercanía especial entre Cipriani y Macarius, alimentando los rumores de un posible romance.

Foto: Kick.

"ESTOY ENAMORADA DE TI"

La polémica creció aún más cuando en TikTok comenzó a circular un clip donde Suheyn Cipriani mira fijamente al streamer y, entre sonrisas, le confiesa el cariño que siente por él. “Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho… estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”, se le escucha decir, mientras Macarius responde con gestos de evidente complicidad.

Estas imágenes reforzaron la idea de que entre ambos habría algo más que una simple amistad. Por ahora, ninguno ha confirmado oficialmente una relación, pero el ‘ampay’ del espejo ya posicionó sus nombres entre las tendencias y reavivó el interés del público por lo que podría ser la nueva pareja de Chollywood.