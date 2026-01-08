Magaly Medina reaparece tras cirugía facial y sorprende con su radical cambio: “Aquí, ya renovada”

Magaly Medina volvió a captar la atención en redes sociales tras reaparecer públicamente luego de someterse a una cirugía estética facial en Argentina. La conductora de televisión mostró su notable cambio físico a través de fotos y videos en Instagram, donde reveló detalles de su primer lifting facial y parte de su proceso de recuperación.

La figura de TV explicó que el procedimiento se realizó en Buenos Aires bajo la supervisión del cirujano argentino Andrés Freschi, especialista en la técnica deep plane facelift, método que permite un reposicionamiento profundo de músculos y grasa facial para lograr un resultado natural.

Acompañada por su médica de confianza, Joana Bernedo, Magaly detalló que la intervención duró cerca de siete horas y que, aunque aún conserva los puntos, ya puede caminar y realizar actividad física ligera, siguiendo estrictas indicaciones médicas.

Medina público un video en donde apareció con lentes oscuros y una pañoleta mientras recorría las calles argentinas durante su recuperación. “El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad”, sostuvo.

Desde marcas preoperatorias en el rostro y cuello hasta sesiones en cámara hiperbárica, la conductora compartió cada etapa del proceso estético, mostrando incluso la habitación donde pasó la noche tras la cirugía.

POR QUÉ MAGALY MEDINA ELIGIÓ OPERARSE FUERA DEL PERÚ

La popular ‘Urraca’ explicó que decidió someterse a la cirugía facial fuera del país tras evaluar distintos resultados locales que no la convencieron. Según indicó, la elección del especialista fue producto de una búsqueda minuciosa, priorizando experiencia, exclusividad y resultados naturales, ya que el cirujano seleccionado realiza solo tres operaciones por semana y es referente en procedimientos faciales avanzados.

El tema del costo también despertó curiosidad entre sus seguidores. Meses atrás, Magaly Medina reveló que recibió presupuestos que iban desde los 20 mil dólares hasta cifras mucho más elevadas, como los 142 mil dólares que le cotizó un especialista en Estados Unidos. Aunque no se ha confirmado el monto exacto de su intervención en Argentina, procedimientos integrales de este tipo suelen oscilar entre los 5 mil y 15 mil dólares en clínicas de alto prestigio, según referencias del sector.