Expareja de Jairo Concha denuncia que el futbolista no se hace cargo de su hijo delicado de salud

A través de sus redes sociales, Débora Goytizolo, expareja del futbolista de Universitario, Jairo Concha, lo acusó de ser un mal padre y de no hacerse cargo del hijo que tienen juntos, quien se encuentra delicado de salud.

Mediante un extenso comunicado en la plataforma X, Goytizolo detalló los problemas que viene teniendo con el volante peruano, quien habría decidido realizar un viaje con su actual pareja pese a que su menor hijo se encontraba en una situación delicada.

"Quiero dejar en constancia de que mi hijo se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica", inicia el comunicado.

CONCHA BUSCARÍA REDUCIR PENSIÓN

Asimismo, la expareja de Concha reveló que el futbolista estaría buscando reducir la pensión alimenticia de su hijo y lo exhortó a llegar a una conciliación o, caso contrario, procederá legalmente.

"Públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de nuestro hijo. De no llegar a un acuerdo conforme a ley, procederé por la vía judicial correspondiente. Cuento con pruebas de audios y videos", sostuvo.