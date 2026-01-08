Xiomy Kanashiro PREOCUPA a sus fans por foto en clínica: ¿Qué pasó con la bailarina?

En las últimas horas, Xiomy Kanashiro causó la preocupación de sus fans después de compartir una foto en una camilla de una clínica; sin embargo, la bailarina compartió los detalles de su visita al nosocomio, a donde también llegó Jefferson Farfán.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA CHINITA?

La imagen causó intriga entre los usuarios de las redes sociales, por lo que Xiomy decidió despejar cualquier tipo de dudas sobre su estado, asegurando que tuvo unas complicaciones, por lo que necesitó ayuda de especialistas. “Estuve un poco delicada de salud, pero ya estoy bien".

Al tener conocimiento sobre la ‘Chinita’, uno de sus seguidores destacó la presencia de Jefferson Farfán en la habitación de la bailarina. “Dios es bueno y te puso un buen hombre, cuídalo", comentó su fan, a lo que respondió. “Él también (tiene) una buena mujer. Lo cuidaré".

Cabe mencionar que Xiomy Kanashiro y Farfán están próximos a cumplir un año de relación; durante este tiempo no han descartado matrimonio, así como entablar una familia. ¿Podrán concretar esos planes este 2026?