Jesús Barco REAPARECE en redes sociales con nuevo trabajo: ¿Dejó el fútbol?

Después de que Melissa Klug anunciara que en estos momentos se encuentra soltera, el padre de su última hija, Jesús Barco, reapareció en redes sociales con un nuevo trabajo, causando las especulaciones sobre un alejamiento de las canchas de fútbol.

¿A QUÉ SE DEDICA AHORA BARCO?

Tras haber sido separado de Alianza Universidad de Huánuco junto a otros compañeros, el volante peruano compartió una publicación en su cuenta de Instagram anunciando que ahora se encuentra promocionando casas de apuestas deportivas.

“Gente, ¿qué esperan para seguir jugando en la plataforma ...., donde tienen unas promociones increíbles?”, se oye diciendo al exfutbolista de Sport Boys dejando abierta las especulaciones que se encuentra atravesando momentos difíciles.

Cabe mencionar que, a pesar de que Jesús Barco y Melissa Klug se besaron en un programa de televisión nacional, la popular ‘Blanca de Chucuito’ aseguró que en estos momentos es complicado que vuelva a darse una oportunidad con el pelotero.