Brunella Horna dedica mensaje a Richard Acuña tras tres años de matrimonio: “Te admiro cada día más”

Por medio de sus redes sociales, Brunella Horna decidió celebrar los tres años de matrimonio que tiene con Richard Acuña, donde recordó los momentos más importantes que ha vivido con el excongresista e hijo del fundador de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña.

En el post compartido en su cuenta de Instagram, la exconductora de televisión reveló que está gozando cada minuto que vive en familia. Además, aseguró que el primogénito del candidato a la presidencia es una persona admirable, ya que se esfuerza todos los días para ser mejor.

"Tres años del día más insuperable de mi vida. Fue un día mágico, lleno de amor y más que especial, rodeado de nuestra familia y amigos. Feliz aniversario, amor, Richard Acuña. Mi compañero, confidente y amigo, te admiro cada día más. Te amo", escribió.

DECIDIÓ RESPONDERLE A BRUNELLA

La respuesta de Richard Acuña no se tardó en llegar y decidió comentar el post de Brunella Horna, asegurando que la exchica reality le cambió la vida desde que decidieron entablar una relación. “Feliz aniversario, esposa bella, gracias por ser mi amiga y compañera, te amo".