Hugo García se irá del Perú para vivir con Isabella Ladera, revela amiga del chico reality

Al parecer ha relucido la vida de Hugo García, quien ya habría decidido su futuro, el cual se encontraría lejos del Perú, ya que, de acuerdo a Micheille Soifer, amiga del chico reality, el popular ‘Baby’ tendría planificado establecerse en Miami con Isabella Ladera.

En ese sentido, la exintegrante de Alma Bella enfatizó que Hugo se encuentra embobado por la influencer venezolana, con quien lleva más de dos meses de romance y es común verlos enamorados en las plataformas digitales, ya que comparten fotos juntos.

“Sus ojitos le brillaban. Se veía enamorado. “Me confirmó que quería irse a vivir definitivamente a Miami. Siempre dijo que quería establecerse y crear una familia”, reveló la expareja de Erick Sabater, dejando en claro que el chico reality tendría planificado un futuro próspero con Isabella.

RECIBIERON EL 2026 EN FAMILIA

Días previos a recibir el Año Nuevo, Hugo García empacó sus maletas y tomó el primer avión con rumbo a Estados Unidos, para estar junto a Isabella Ladera y su familia, con quienes compartió la llegada del 2026.