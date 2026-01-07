Ale Venturo comparte publicación en medio de polémica entre ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes: “Paz mental”

En medio de los problemas que han surgido entre Rodrigo el ‘Gato’ Cuba y Melissa Paredes por haberle cortado el cabello a la hija que tienen en común sin haberlo comentado con la exmiss Perú, la pareja del pelotero, Ale Venturo, compartió una controversial publicación en redes.

Por medio de su cuenta de Instagram, Ale difundió una historia donde trata de compartir una frase alentadora ante los problemas que se suscitan en vida. “La paz mental llega cuando entiendes que lo que está fuera de tu control también debe estar fuera de tu cabeza”.

¿CÓMO INICIÓ EL PROBLEMA ENTRE EL GATO Y MELISSA?

Durante su viaje a Disney entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo, el futbolista decidió someter a su hija a un cambio de look; sin embargo, no hubo ningún acuerdo previo con Melissa Paredes, quien no aguantó la situación que vivió su pequeña.

La actual pareja de Anthony Aranda mostró su incomodidad por la decisión del jugador, asegurando que se encontraba molesta por lo acontecido. “No sé si reír o llorar porque ya me enojé (…) Dios mío, vamos a ir donde Bruno a que te lo arregle, amor”.