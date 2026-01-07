Entrenador de Pamela Franco DEFIENDE a Christian Cueva tras llamada a ‘La Mackyna’

Después de que ‘La Mackyna’ revelara que Christian Cueva lo llamó para insultarlo y parcharlo, el entrenador de Pamela Franco y amigo de ‘Aladino’, Dilvert García, se pronunció al respecto de este caso que tiene en vilo a Chollywood y salió en defensa del pelotero.

En declaraciones para Préndete, Dilbert aseguró que la comunicación de Cueva hacia la pareja de Norka Ascue sucedió en un momento en el que estaba molesto por todas las cosas que habían sucedido. Además, dejó en claro que el amigo de Christian Domínguez le dedica más tiempo a los medios de espectáculos que a su trabajo en el gimnasio.

“Uno enojado puede decir muchas cosas, pero de ahí a que haga algo, lo dudo porque Christian es una figura pública, un deportista de alto rendimiento. No hay punto de comparación entre Christian Cueva, que es un jugador profesional, y pues la otra persona, que es entrenador. Sé que es entrenador, pero su vida es más de farándula”, manifestó.

YA NO PUDO CONTENER SU INCOMODIDAD

De acuerdo a Dilver García, ‘La Mackyna’ junto a Norka Ascue continuamente hablaban mal de Pamela Franco y Christian Cueva; es por ello que el futbolista no pudo contener su incomodidad y decidió afrontar la situación. “Ya vienen un año insultando, insultando e insultando y nunca le han contestado”.