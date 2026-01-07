Amy Gutiérrez luce ENAMORADA en redes sociales: “Estamos pasando días bonitos”

En medio del inicio del 2026, diversas parejas de Chollywood se están dando una oportunidad en el amor. Este es el caso de Amy Gutiérrez, quien se encuentra en Chincha compartiendo momentos inolvidables con su novio.

Por medio de una publicación en redes sociales, la exintegrante de Son Tentación difundió una fotografía con quien sería su novio; sin embargo, no se atrevió a mostrar su identidad. En el post, la cantante destacó la imagen con una peculiar frase. “Qué días bonitos estamos pasando por aquí”, escribió.

¿QUIÉN SERÍA LA PAREJA DE AMY?

Aunque no hay mucha información de quién sería la pareja de Amy Gutiérrez, se especula en Chollywood que la persona que le robó el corazón a la salsera sería el cantante y compositor José Carlos García, quien ha estado muy cercano a ella.

Cabe precisar que las especulaciones de un romance entre ambos se remontan hasta las celebraciones navideñas, ya que en aquel momento García compartió un video donde se observó a la exintegrante de Son Tentación. ¿Encontró el amor Amy?