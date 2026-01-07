Tony Rosado se recupera tras accidente en Arequipa: "Fue un susto, ya me siento mejor"

El cantante de cumbia Tony Rosado informó que se encuentra en proceso de recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió en Arequipa, hecho que generó gran preocupación entre sus seguidores.

Durante una entrevista con el diario Trome, el artista relató que las lesiones no fueron de gravedad. "Me encuentro más tranquilo después del susto fuerte que pasé. Mi nariz se lastimó y la rodilla también, pero ya me siento mejor", aseveró.

Cumplimiento de compromisos

El accidente no detuvo su agenda y el cantante confirmó que continúa cumpliendo con sus compromisos. "Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones", declaró Rosado.

Reacción de los seguidores y agradecimiento

El artista se desplazaba por Arequipa para una serie de presentaciones programadas cuando ocurrió el incidente. Sus fanáticos expresaron mensajes de apoyo a través de redes sociales a lo que el cantante agradeció por la preocupación y recalcó que su estado de salud evoluciona favorablemente.

Trayectoria y reconocimiento del artista

Tony Rosado es uno de los referentes de la cumbia en Perú y cuenta con una extensa carrera musical. Entre sus principales éxitos destacan las canciones "Ya te olvidé", "Corazón de piedra", "Te eché al olvido", "Vete", "La carta final", entre otros.