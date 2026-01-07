Melissa Klug publica desgarrador mensaje tras confirmar su separación de Jesús Barco

Tras semanas de especulaciones sobre una posible reconciliación, Melissa Klug decidió pronunciarse con claridad sobre su situación sentimental y, al mismo tiempo, abrió su corazón con una publicación cargada de emoción que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

SIGUE SEPARADA DE JESÚS BARCO

La empresaria e influencer Melissa Klug confirmó que continúa separada del futbolista Jesús Barco, padre de su última hija, pese a que ambos compartieron juntos las celebraciones de Navidad. Con este pronunciamiento, la conocida ‘Blanca de Chucuito’ buscó poner fin a los rumores de una reconciliación definitiva.

Klug señaló que, si bien mantiene una relación cercana con Barco por el bienestar de su hija, actualmente no existe una relación sentimental entre ambos, dejando en claro que su prioridad es la familia y la crianza compartida.

EMOTIVO MENSAJE

En medio de este anuncio, Melissa Klug compartió en su cuenta de Instagram un desgarrador mensaje dedicado a su abuela fallecida, quien en esa fecha habría cumplido años. La empresaria se mostró vulnerable y confesó que ella fue, es y será el gran amor de su vida.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Ángelita mía, que el cielo hoy te celebre como mereces. Te extraño cada día y te amaré por siempre. Fuiste, eres y serás el gran amor de mi vida, ese que el tiempo no borra ni la ausencia apaga”, escribió Klug, generando una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.

¿QUÉ DIJO SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

En una reciente entrevista para el diario Trome, Melissa Klug reiteró que no ha retomado su relación con Jesús Barco y que, por ahora, no ve cercana una reconciliación sentimental. “Estamos separados y creo que eso lo veo muy lejano”, afirmó.

No obstante, la empresaria aclaró que siempre mantendrá un vínculo con el futbolista por el bienestar de su hija. “Siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia. Yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, sostuvo, marcando una postura firme pero conciliadora frente a su expareja.