Rodrigo Cuba es criticado en redes por cortarle el cabello a su hija: ¿Qué dijo Melissa Paredes?

Un video bastó para desatar la polémica. El futbolista Rodrigo Cuba se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se conociera que él mismo le cortó el cabello a su hija mayor, decisión que fue duramente cuestionada por usuarios y generó una ola de comentarios críticos.

RODRIGO CUBA BAJO LA LUPA

La controversia se originó tras el regreso de la menor de un viaje a Disney, al que asistió junto a su padre. Días después, Melissa Paredes compartió en sus historias de Instagram su sorpresa e incomodidad al notar que el cabello de su hija estaba visiblemente más corto y mal cortado, lo que encendió las redes.

A partir de ello, usuarios comenzaron a cuestionar duramente al deportista por no haber buscado una mejor alternativa, como acudir a una peluquería infantil, especialmente al tratarse de una niña. Las críticas se concentraron en el último video que el ‘Gato’ publicó en su cuenta de TikTok.

En la publicación, decenas de cibernautas expresaron su indignación por la decisión del futbolista, dejando mensajes que rápidamente se viralizaron:

“Nosotras como mujeres sabemos cómo solucionar todo. Ale pudo ayudarla con su cabello”.

“¿Por qué hacer ese abuso a la niña? ¡Es tu hija!”.

“Qué mal que trasquilaron así el cabello de Mía”.

“El cabello de un hijo es sagrado, eso no se hace”.

“No es mi hija y me dio una rabia como le quedó el corte”.

“Las mujeres sabemos que siempre hay solución para desenredar el cabello”.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES?

Si bien Melissa Paredes se mostró inicialmente emocionada por reencontrarse con su hija, su reacción cambió al notar el estado del cabello de la menor. En un video difundido en redes sociales, la actriz no ocultó su molestia.

“¿Qué pasó?… Ya le corté sus puntitas locas que andaban por ahí. No entiendo, ¿no era más fácil ir a una peluquería? Dios mío, no sé si reír o llorar, porque ya me enojé”, expresó, dejando en evidencia su desacuerdo con la decisión tomada durante el viaje.