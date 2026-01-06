Fan brasileña es arrestada en Seúl tras visitar repetidamente la residencia de Jungkook

La Policía de Seúl arrestó a la mujer sospechosa de violar la ley contra el acoso en Corea del Sur tras acudir en reiteradas ocasiones a la residencia del cantante.

La Policía de Seúl arrestó a una mujer de nacionalidad brasileña, de 30 años, sospechosa de violar la ley contra el acoso en Corea del Sur tras acudir en reiteradas ocasiones a la residencia del cantante Jungkook, integrante de la banda de k-pop BTS. Según informó Korea Times, la intervención se produjo el domingo 4 de enero alrededor de las 2:50 p. m., luego de que la mujer generara disturbios frente al domicilio del artista, ubicado en el distrito de Yongsan, en la capital surcoreana.

De acuerdo con las autoridades, la detenida habría lanzado correspondencia y provocado incidentes en los exteriores de la vivienda. Además, se confirmó que ya había visitado el inmueble en dos oportunidades durante el mes de diciembre, motivo por el cual fue arrestada en el lugar de los hechos. La defensa del cantante solicitó una orden de no contacto para proteger la integridad del artista de 28 años, mientras la policía anunció que continuará con las investigaciones para esclarecer los detalles del caso.

Este nuevo episodio se suma a una serie de situaciones similares que ha enfrentado Jungkook en los últimos años. El cantante se encuentra actualmente cumpliendo el servicio militar obligatorio, tras pausar su carrera artística en 2022, y se tiene previsto que retorne a su domicilio una vez concluida esta etapa. Sin embargo, el acoso a su residencia ha sido recurrente, lo que ha encendido las alertas de seguridad.

HECHO NO ES AISLADO

Cabe recordar que en junio de 2025, una mujer de nacionalidad china fue detenida tras intentar ingresar a la vivienda del músico manipulando la cerradura digital del edificio. Asimismo, en octubre, una mujer surcoreana de 40 años fue investigada por allanamiento en el estacionamiento del inmueble, y un mes después, una ciudadana japonesa de aproximadamente 50 años fue arrestada por intentar abrir la puerta de la residencia, según reportes de Korea Times.