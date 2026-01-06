Machito Ponce vuelve al Perú este 24 de enero después de 10 años

El cantante argentino llega a Lima para celebrar sus 30 años de carrera musical y sumarse al festival "Noventerísimo" que también contará con la participación de la cantante Ruth Karina y Gin Tonic, banda tributo internacional a Vilma Palma e Vampiros.

El ícono argentino de la música dance Machito Ponce regresa al Perú luego de una década para encender la noche limeña con un gran show cargado de nostalgia noventera.

El concierto que forma parte del festival “Noventerísimo” se realizará el 24 de enero en la discoteca Paraíso de Ate Vitarte, gracias a la producción de Life Entertainment. Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket.

Junto al gran artista, el show contará con la participación de la destacada artista peruana Ruth Karina, una de las voces más emblemáticas de la tecnocumbia, quien llevará toda su energía y carisma al escenario.

Además, la banda Gin Tonic, líderes del tributo internacional a Vilma Palma e Vampiros, colocarán el toque rockero a este gran festival.

¿Quién no recuerda el pegajoso “¿Oye pana, oye brother”? Ese estribillo invadió las radios en 1995 y se convirtió en un himno para la Generación X. Recordemos que Machito Ponce ha llenado grandes coliseos y escenarios emblemáticos, como la Plaza de Acho, donde más de 12 mil asistentes disfrutaron de su música.

Tres décadas después, Machito Ponce sigue llevando este espíritu por Argentina, Latinoamérica y España, donde sus presentaciones retro se mantienen más vigentes que nunca.

Machito Ponce forma parte del selecto grupo que definió la escena dance de los 90, junto a artistas como The Sacados, Jazzy Mel, El Símbolo y King África. Hoy, su música es infaltable en los festivales y fiestas temáticas dedicadas al revival noventero, un fenómeno que vive su mejor momento.

¿QUÉ TRAERÁ MACHITO PONCE A LIMA?

Machito Ponce llegará a la capital para ofrecer un recorrido por los éxitos que marcaron su carrera, entre ellos destacan los grandes hits como:

Short Dick Man

Lick It

Samantha

Póntelo

Hot Line

Además, el artista incluirá otros clásicos de los 90 para sorprender a sus seguidores y encender la noche.

Este concierto forma parte de la gira MP30, con la que celebra tres décadas de trayectoria. El tour ya ha pasado por festivales internacionales como Superstars Of The 90’s en Sevilla y Málaga, tras el éxito del 390 Tour que compartió con Jazzy Mel y King África.

No olvides que los tickets están disponibles en Teleticket. La cita es el próximo 24 de enero en la discoteca Paraíso de Ate Vitarte.