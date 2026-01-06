Yarita Lizeth ENAMORADA más que nunca del hijo de Dina Páucar: “Prometo seguir cuidándote”

Después de haber anunciado que comenzó una relación con el hijo de Dina Páucar, Alejandro Páucar, Yarita Lizeth se ha mostrado enamorada más que nunca del primogénito de Dina, quien en estos días ha estado de cumpleaños.
En medio de las celebraciones, Yarita decidió dedicarle tiernas palabras de amor a Alejandro, con quien se encuentra viviendo momentos inolvidables con su nueva pareja. Por medio de sus redes sociales, la cantante juró apoyarlo y nunca dejar solo al músico.
“Deseo que este nuevo año te traiga alegrías inmensas, triunfos, paz y muchos momentos inolvidables. Yo prometo seguir contigo, apoyándote, cuidándote y amándote cada día más. Disfruta tu noche, mi amor, porque te mereces todo lo bonito del mundo”, escribió.
AGRADECIÓ HABERLO CONOCIDO
En el post difundido en TikTok, Yarita Lizeth agradeció a Alejandro Páucar de haberse encontrado en la vida. “Hoy le doy gracias a la vida por permitir que existas y porque coincidieras conmigo en este camino”.