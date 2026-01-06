Said Palao utiliza la IA para saber como saldrán sus hijos con Alejandra Baigorria: “Así serán”

Después de haberse casado, Alejandra Baigorria y Said Palao han mostrado su ilusión de poder tener el heredo de la familia, por lo que, durante su viaje a Londres, el chico reality utilizó la inteligencia artificial (IA) para saber cómo saldrían sus hijos que tendrán con la empresaria.

¿CUÁL FUE SU REACCIÓN?

Por medio de su cuenta de Instagram, el popular ‘Samurai’ compartió una publicación para sus seguidores donde muestra las facciones con las que nacerían sus pequeños que buscaría tener con la ‘gringa’ de Gamarra muy pronto.

Al parecer, la tecnología no está alejada de la realidad, ya que en el post difundido por Said Palao se observa a sus futuros hijos con un cabello ondulado y ojos claros, al igual que él. “Por ahí la IA dice que así saldrán mis hijos con Ale”.

Cabe mencionar que el 26 de abril, Said y Alejandra Baigorria cumplirán un año de casados, recordando que la boda se realizó en la iglesia San Pedro del Centro de Lima, para después dirigirse con sus invitados al fundo Casa Blanca, donde disfrutaron de este momento importante para ambos junto a sus seres queridos.