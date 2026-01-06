Nicolás Maduro capturado: ¿Cuál es el precio en Perú del buzo que utilizó en su detención?

En medio de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos el último sábado 3 de enero, causó la atención de los amantes de la moda, después de observar la indumentaria que lucía el expresidente de Venezuela tras su detención.

PRECIO DEL ‘OUTFIT’

Para muchos quizás era un simple ‘outfit’, pero para otros significó la ropa ideal para poder salir a realizar una actividad deportiva. En diversos países del mundo, las personas se encuentran agotando el stock de las prendas.

El Perú no fue la excepción y, a menos de cinco días de haberse logrado la detención del chavista, quedan pocas unidades de la indumentaria, la cual se viene ofertando desde los S/419.90 en la tienda de la marca Nike, la cual la viene ofertando desde la talla S a la XL.

Cabe mencionar que, en caso de que se agote el ‘outfit’ de Nicolás Maduro, las personas pueden adquirirlo por medio de plataformas virtuales como Amazon, donde se viene ofertando en México desde los S/563, monto que podría subir en los próximos días, debido a la algarabía que ha surgido en las últimas horas.