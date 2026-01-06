Son del Duke se pronuncia por ausencia de Thamara Gómez: ¿Qué sucedió con la cantante?

Es una de las orquestas de cumbia que se está ganando el cariño de los amantes de la música; sin embargo, en sus últimas presentaciones, Son del Duke ha aparecido en los escenarios sin Thamara Gómez, lo que ha causado la preocupación de los fans de la banda.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON THAMARA?

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, el grupo informó que la exintegrante de Corazón Serrano estará de licencia por una serie de días, ya que ha tenido una evaluación médica, teniendo como conclusión una sugerencia de reposo.

"Queremos informarles que nuestra querida cantante de Son del Duke, Thamara Gómez, se encuentra actualmente con descanso médico y deberá permanecer en reposo por 15 días a partir de hoy 5 de enero de 2026. Gracias por su apoyo y buenos deseos. ¡Pronto volverá Thamara junto a Son del Duke, con más fuerza!", escribieron desde la orquesta.

Con esta publicación, se terminó las especulaciones que surgieron en las últimas semanas sobre una renuncia del grupo o problemas internos con sus compañeros. Mientras, Thamara Gómez no se encuentre en las presentaciones, Nickol Sinchi estará al frente de la banda.