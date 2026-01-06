Brunella Torpoco arranca el 2026 en la cima: “Mix Chelero 4” es #1 del Top 50 Perú Tropical

Empieza el año con una líder clara y es Brunella Torpoco, consolidando su fuerza en radios y plataformas digitales con una respuesta masiva del público.

Este #1 confirma el gran momento de Brunella Torpoco y su capacidad de interpretar lo que el público quiere escuchar, temas que tocan emociones reales y que se disfrutan en coro. Brunella lo vuelve a hacer, cada tema que lanza se convierte en tendencia y termina en la cima.“Mix Chelero 4” no solo lidera un ranking, se ha convertido en un sonido infaltable en radios y playlists de la gente, reafirmando la presencia de Brunella como una de las figuras más sólidas y queridas del género musical.

“Gracias a todos por el apoyo incondicional a mi carrera musical y por hacer suyo Mix Chelero 4. Esto es de ustedes, de la gente que canta conmigo y me acompaña siempre. Se vienen más producciones y más música para seguir disfrutando juntos”, expresó Brunella Torpoco.

Con este primer lugar, Brunella Torpoco inicia el 2026 en lo más alto y continúa consolidando su impacto con una propuesta que une generaciones: "letras que se canta y vive + ritmo que se baila y goza".