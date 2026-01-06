Entretenimiento

Melissa Klug inicia el 2026 separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

Aunque asegura que siempre serán vistos juntos por el bienestar de su hija, Melissa Klug remarcó que la reconciliación de pareja no está en sus planes cercanos.



La figura mediática Melissa Klug confirmó que continúa separada del futbolista Jesús Barco y que, pese a los intentos, ve lejana la posibilidad de retomar su relación. Sus declaraciones llegan en medio de versiones sobre un inicio de año soltera y de constantes apariciones públicas junto al padre de su hija.

"ESTAMOS SEPARADOS"

Klug explicó que recibió el Año Nuevo junto a sus hijas y amistades cercanas, mientras que sus otros hijos viajaron al sur con familiares y amigos. Al ser consultada por los comentarios en redes sobre la ausencia de fotos con Barco, recordó lo dicho previamente en un programa de televisión: la relación de pareja terminó y, aunque hubo intención de reconstruir la familia, hoy lo ve “muy lejano”.

Sin embargo, fue enfática en que seguirán viéndolos juntos. “Tenemos una bebé y siempre seremos familia”, señaló, subrayando que su prioridad es la salud emocional de su hija y que crezca con su padre presente, aun cuando ambos mantengan vidas separadas.

AMOR, CAMBIOS Y NUEVOS PROYECTOS

Ante la posibilidad de cerrar definitivamente las puertas al amor, Melissa fue cauta. Reconoció que lo intentaron y dejó abierta la opción a lo que depare el tiempo, aunque advirtió que “tiene que hacer muchos cambios”. En paralelo, habló de su imagen física —tras una abdominoplastía y luxación de costillas— y del proceso natural de recuperación que aún continúa.

De cara al 2026, Klug adelantó que enfocará sus energías en el trabajo: la llegada de un nuevo contenedor para su emprendimiento MK Home, además de campañas publicitarias y colaboraciones con estéticas. “Yo estoy en todo lo que sea trabajo”, afirmó, marcando distancia de los rumores sentimentales y apostando por su faceta empresarial.   


