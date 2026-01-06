Melissa Klug inicia el 2026 separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

La figura mediática Melissa Klug confirmó que continúa separada del futbolista Jesús Barco y que, pese a los intentos, ve lejana la posibilidad de retomar su relación. Sus declaraciones llegan en medio de versiones sobre un inicio de año soltera y de constantes apariciones públicas junto al padre de su hija.

"ESTAMOS SEPARADOS"

Klug explicó que recibió el Año Nuevo junto a sus hijas y amistades cercanas, mientras que sus otros hijos viajaron al sur con familiares y amigos. Al ser consultada por los comentarios en redes sobre la ausencia de fotos con Barco, recordó lo dicho previamente en un programa de televisión: la relación de pareja terminó y, aunque hubo intención de reconstruir la familia, hoy lo ve “muy lejano”.

Sin embargo, fue enfática en que seguirán viéndolos juntos. “Tenemos una bebé y siempre seremos familia”, señaló, subrayando que su prioridad es la salud emocional de su hija y que crezca con su padre presente, aun cuando ambos mantengan vidas separadas.

AMOR, CAMBIOS Y NUEVOS PROYECTOS

Ante la posibilidad de cerrar definitivamente las puertas al amor, Melissa fue cauta. Reconoció que lo intentaron y dejó abierta la opción a lo que depare el tiempo, aunque advirtió que “tiene que hacer muchos cambios”. En paralelo, habló de su imagen física —tras una abdominoplastía y luxación de costillas— y del proceso natural de recuperación que aún continúa.

De cara al 2026, Klug adelantó que enfocará sus energías en el trabajo: la llegada de un nuevo contenedor para su emprendimiento MK Home, además de campañas publicitarias y colaboraciones con estéticas. “Yo estoy en todo lo que sea trabajo”, afirmó, marcando distancia de los rumores sentimentales y apostando por su faceta empresarial.