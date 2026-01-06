Sam Smith deja emotivo mensaje a Perú y promete volver: "Este viaje ha sido pura magia”

La reciente visita de Sam Smith a Perú durante las celebraciones de fin de año no pasó desapercibida. El artista, reconocido mundialmente, recorrió Cusco, la Amazonía y otros destinos antes de la llegada de 2026, y resumió su experiencia en una carta pública donde expresó gratitud y asombro por la cultura y la hospitalidad peruana.

RECORRIDO QUE MARCÓ SU CORAZÓN

En su mensaje, Smith destacó el privilegio de conocer distintos rincones del país y subrayó que, más allá de la naturaleza, lo que más lo impactó fue el trato de las personas. “Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante —pero aún más sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron”, escribió, en referencia a su paso por Cusco y otros destinos.

El cantante recordó que su conexión con Perú se inició tras sus conciertos en Lima en marzo de 2024, aunque aseguró que este nuevo viaje profundizó ese sentimiento. “Después de este viaje, mi corazón está desbordado de gratitud”, afirmó, generando una ola de reacciones entre sus seguidores peruanos en redes sociales.

DE MACHU PICCHU A LA AMAZONÍA

Smith detalló momentos que calificó como inolvidables y que definieron su experiencia como “pura magia”: conocer a su primer perezoso en libertad, subir a Machu Picchu, nadar a pocos metros de un delfín rosado, beber innumerables tazas de té de muña y sentarse en las islas flotantes del Lago Titicaca. Cada vivencia, según señaló, reforzó su admiración por el país.

El artista británico eligió la Amazonía peruana para recibir el 2026 y compartió imágenes desde la selva con el mensaje: “Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas”. Agradeció especialmente a quienes lo guiaron durante su estadía y cerró su carta con una promesa que ilusionó a sus fans: “No puedo esperar para volver algún día —ojalá no esté tan lejos”.