¿Vendrá BTS al Perú? Grupo anuncia fecha para revelar países de su gira mundial 2026

BTS anunció oficialmente su regreso a los escenarios y reveló la fecha y el horario en que dará a conocer los países que formarán parte de su gira mundial 2026. A través de un comunicado difundido el último domingo en sus redes sociales, la agrupación surcoreana confirmó que la información será publicada el próximo 14 de enero a las 12:00 a. m. (hora de Corea del Sur), generando gran expectativa entre millones de seguidores alrededor del mundo.

El grupo integrado por Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin agradeció al ARMY por el apoyo constante durante los casi cuatro años de pausa, periodo en el que sus integrantes cumplieron el servicio militar obligatorio. En el mismo pronunciamiento, BTS anunció el lanzamiento de su quinto álbum de estudio para el 20 de marzo de 2026, destacando que se trata de su primer trabajo grupal tras tres años y nueve meses, y que marcará una nueva etapa artística para la banda.

Según detallaron, el nuevo disco contará con 14 canciones que reflejan historias sinceras y el vínculo que mantienen con sus seguidores. “Este álbum muestra la música más representativa de BTS y también es nuestro agradecimiento hacia ARMY por haber esperado durante todo este tiempo”, señalaron. Asimismo, adelantaron que esta producción será el punto de partida para la gira mundial que acompañará el esperado reencuentro de los siete integrantes sobre el escenario.

PAÍSES DE LATINOAMÉRICA QUE VISITARÁ BTS

Respecto a Latinoamérica, aún no se han confirmado los países que visitará BTS en 2026, aunque se especula que Brasil y México figuran como destinos probables. No obstante, fans de países como Perú, Colombia, Chile y Argentina mantienen la expectativa de ser incluidos en el tour. La preventa de entradas para los conciertos se iniciará el 16 de enero a las 11:00 a. m. (hora de Corea del Sur), mientras el anuncio oficial de la gira promete paralizar a la industria musical y a millones de seguidores en todo el mundo.