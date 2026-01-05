“Noche de Creadoras”: mujeres artistas toman la escena cultural limeña

Noche de Creadoras, una alternativa cultural distinta para disfrutar de una diversidad de propuestas artísticas, inicia el 2026 con una programación multidisciplinaria que dará visibilidad al talento de mujeres artistas de reconocida trayectoria, así como de artistas emergentes de nuestro país. Todos los miércoles a las 8 p.m. en Casa Bulbo, en Barranco, Noche de Creadoras ofrecerá una programación que se distingue por la pluralidad y diversidad de lenguajes, y que se renueva mes a mes para ofrecer experiencias siempre distintas, vivas y en constante movimiento.

Si bien la misión principal de Noche de Creadoras es brindar un espacio seguro para la creación femenina, no es excluyente; también incluye artistas masculinos. La idea es lograr un equilibrio entre lo masculino y lo femenino. El público podrá disfrutar de un recorrido por puestas en escena en formato de microcontenido, con distintos temas y propuestas creativas de teatro, danza, circo, poesía, circo, artes plásticas y visuales y música. La programación está dirigida a un público que busca una propuesta cultural alternativa, contemporánea y con identidad. Cada noche es una invitación a un encuentro con las artes que culmina en fiesta en Casa Bulbo.

Jennifer Aguirre Woytkowski, es la directora artística y gestora de esta original propuesta cultural. Se formó en Dirección de Espectáculos en la Universidad de Palermo (Buenos Aires), donde también se especializó en Pedagogía de la Comunicación. Residió por más de una década en dicha ciudad, desarrollando su carrera en los principales circuitos escénicos —off, comercial y oficial—, experiencia que consolidó una práctica profesional sólida tanto en el ámbito creativo como en el de la producción y la gestión cultural.

Desde 2022, Jennifer Aguirre reside en Lima, donde fundó Las Creadoras, consolidando una plataforma activa para la circulación y profesionalización de proyectos escénicos, impulsando la promoción, desarrollo y visibilización del talento femenino en las artes escénicas. Su trabajo se caracteriza por articular creación artística, gestión cultural y formación, con una mirada contemporánea y compromiso con el trabajo colectivo. En Lima ha dirigido obras como Jauría de Jordi Casanovas, Playoff de Marta Buchaca y Sería una pena que se marchitaran las plantas de Ivor Martinic, proyectos reconocidos por su enfoque contemporáneo y su sensibilidad en el abordaje de temáticas humanas y sociales.

En el equipo gestor de Noches de Creadoras también destaca Isabel Chappell, egresada de Artes Escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú con formación en gestión cultural y actuación para cámara por la Universidad de Barcelona. Isabell cuenta con experiencia en televisión, cine y teatro, asumiendo roles como directora, guionista, productora y actriz. Ha desarrollado y producido cortometrajes y obras teatrales que han sido reconocidos en festivales nacionales e internacionales, como Femmes, seleccionado en Lift-Off Global Sessions y Zeitimpuls Shortfilms, y Ella, proyecto con el que fue galardonada como Mejor Actriz en el Festival del Cortometraje Peruano (2021).

ENCUENTROS DE ARTE PARA LAS NOCHES DE VERANO

La programación del mes de enero 2026 de Noche de Creadoras, inicia el miércoles 7 a las 8 pm con las siguientes obras:

DELIVERY una comedia negra de microteatro que inicia cuando un ingenuo repartidor de pizza llega a un departamento donde una sensual mujer lo recibe con una mezcla desconcertante de encanto, urgencia y un ligero toque de locura. Lo que empieza como una entrega común se convierte en una situación cada vez más extraña: la mujer intenta seducirlo mientras él se encuentra atrapado en el viejo ascensor.

Tensión, humor absurdo, cambios inesperados de actitud y el aroma irresistible de la pizza caliente, ambos quedan atrapados en un juego psicológico tan ridículo como inquietante. Actúan, Isabel Chappell y Roy Zevallos. Dirección, Lia Camilo. Dramaturgia, Laura Delgado

ESO QUE NO DECIMOS, entre risas, juegos y humor, la amistad parece eterna pero cuando una verdad irrumpe, el amor fraternal se pone a prueba. Decir lo que nunca se dijo también es una forma de abrazar. Tres amigos. Un secreto. Una verdad que rompe el silencio y desarma todo. Porque lo que no se dice… igual estalla. Actúan, Fernando Niño. Sebastián Monteghirfo, Luigi Monteghirfo. Dramaturgia, Max Luppino. Dirección, Aldo Miyashiro

TODO EL AÑO ES VERANO, obra ganadora del Concurso Nacional de Dramaturgia 2024. Sol, una joven madre, se enfrenta a un atropellado juicio por alimentos que parece nunca acabar. Sin embargo, en la puerta del juzgado, su encuentro con un servidor público revela que incluso dentro del sistema aún es posible un acto de resistencia. Una historia íntima sobre resistir cuando la Justicia no está de tu lado. Escrita y dirigida por Alexa Centurión, cuenta con las actuaciones de Karina Jordan y Luis Jaime Cisneros.

LEVANTE LA MANO QUIEN TENGA UN CUERPO, poesía y música en vivo, la obra es un ritual escénico sobre esa doble vida del cuerpo: lo que muestra y lo que se esconde. Un cuerpo empieza a desobedecer. Es tomado por otro: el dolor. Quedan atrapados en una convivencia inesperada, sin posibilidad de huida, empiezan a observarse y sobrevivirse. Escrita y dirigida por Paola Rodriguez Paiva cuenta con las actuaciones de Iris Contreras y Ana Lucía Saavedra

LEGACY, obra creada por CLUBHEADS, comunidad de mujeres de house dance peruana, celebra la memoria, la unión y la continuidad de una comunidad que danza para honrar sus raíces y proyectar su futuro. La obra transita desde la búsqueda individual hasta la fuerza colectiva, donde el house dance se entrelaza con otras danzas para construir una historia de resistencia, amor y pertenencia. Legacy es el testimonio vivo de una comunidad que sigue moviéndose a través del house dance. Va el miércoles 21 de enero en una única función a las 9.30pm

La programación del mes culmina con un CONCIERTO ACÚSTICO DE CECILIA BROZOVICH, el miércoles 28 de enero a las 9.30pm

El recorrido de todas las obras tiene un costo de 50 soles. Las entradas de cada obra varían entre 25 y 30 soles y para el concierto de Cecilia Brozovich el costo es de 40 soles y se pueden adquirir en https://linktr.ee/casabulbo o al whatsapp 951046762.