Angie Arizaga EMOCIONADA tras propuesta de matrimonio de Jota Benz: "Eres lo mejor que me ha pasado"

Después de cinco años de relación y un hijo de por medio, Jota Benz le propuso matrimonio a la madre de su pequeño, Angie Arizaga, durante un viaje que realizaron a Italia, exactamente cuando se encontraba en los exteriores del Coliseo Romano.

Al escuchar al hermano de Gino Assereto, Angie no pudo contener la emoción que tenía por dentro y destacó las cualidades del chico reality, a quien le agradeció por estar en todo momento con ella y nunca dejarla sola en momentos difíciles.

"Ni en el mejor de mis sueños me esperé esta sorpresa, eres lo mejor que me ha pasado y estoy feliz de saber que tendré toda mi vida contigo”, escribió la exchica reality en su cuenta de Instagram con una foto de Jota.

AMIGOS NO DUDARON EN FELICITARLOS

La noticia también fue felicitada por algunos amigos de la pareja, quienes no dudaron en felicitarlos por este nuevo paso que darán en sus vidas. “Muy felices por ustedes, chicos, que viva el amor", manifestó Patricio Parodi.