Samahara Lobatón pone a la venta su cuenta de Instagram: "Gente seria, no sapos"

En medio del inicio del 2026, Samahara Lobatón anunció por medio de sus plataformas digitales que ha puesto a la venta su cuenta de Instagram, la cual tiene cerca de 70 mil seguidores; sin embargo, dejó un mensaje a las personas interesadas.

La hija de Melissa Klug no se guardó nada y pidió a los usuarios que deseen saber más sobre la adquisición de su red social que deben consultar cosas puntuales, y no hacerle perder el tiempo. "Chicas, tengo disponible un IG con 70 mil seguidores. Gente seria y realmente interesada, no sapos".

HACE TIEMPO VENDIÓ UNA CUENTA

Para nadie es un secreto que Samahara Lobatón es una influencer que tiene una gran cantidad de seguidores, por lo que tiempo atrás decidió vender una cuenta de Instagram que contaba con 90 mil usuarios que admiraban su publicación.

La expareja de Bryan Torres recibió diferentes ofertas después de que los cibernautas hayan visto su publicación en sus historias de IG. Tras analizar los montos que le proponían las personas, Samahara decidió venderla a una empresaria ecuatoriana.