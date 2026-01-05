Daddy Yankee no estuvo en la boda de su hija, Jesaaelys Ayala

A través de sus redes sociales, Jesaaelys Ayala, hija del cantante puertorriqueño Daddy Yankee y de su exesposa, Mireddys González, anunció que contrajo matrimonio en una ceremonia privada que se llevó a cabo en el mes de octubre.

La hija del "Big Boss" compartió en su cuenta de Instagram fotografías sobre el referido evento en el cuál también se observa a su pareja y hoy esposo, Carlos Olmo, a quien describió como "el amor de su vida".

Cabe precisar que Ayala González de 29 años mantuvo la noticia en reserva durante tres meses antes de hacerla pública el último domingo 4 de enero. Hasta el momento, se desconoce el lugar donde se llevó a cabo la boda.

DADDY YANKEE NO ASISTIÓ

Un hecho que llamó la atención y que no pasó desapercibido fue la ausencia de Daddy Yankee en la boda de su hija, pues no aparece en ninguna de las fotografías publicadas por Jesaaelys. Al cierre de esta nota, el artista tampoco se ha pronunciado al respecto.