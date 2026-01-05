Isabella Ladera CELEBRA captura de Nicolás Maduro: "Agarraron a quien nos robó la paz"

El último fin de semana se confirmó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por tropas norteamericanas por sus vínculos con el narcotráfico. La noticia fue celebrada por los ciudadanos llaneros que se encuentran en diferentes países del mundo.

Isabella Ladera, pareja de Hugo García, utilizó sus redes sociales para mostrar su satisfacción por la intervención del chavista. En su cuenta de Instagram, la influencer aseguró que las autoridades de Estados Unidos han colaborado con la población en su lucha para regresar a la normalidad, la cual se estaba buscando desde décadas atrás.

"Tantos años que soñé con leer. Hoy Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años... Hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir, a quienes nos robaron la casa, la mesa, la paz”, escribió.

DEBEMOS VOLVER A LA NORMALIDAD

La situación de la caída de Nicolás Maduro era un momento que millones de ciudadanos esperaban; es por ello que Isabella Ladera consideró que es momento que su país pueda olvidar los momentos nefastos que han vivido por más de dos décadas. “Venezuela merece sanar, los que extrañamos merecemos volver, y nuestros hijos conocer Venezuela. Venezuela merece respirar".