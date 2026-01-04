Lima se prepara para una súper noche de rock con Dios Salve a la Reina, el mejor tributo a Queen

El fenómeno internacional Dios Salve a la Reina, reconocido como el tributo oficial a Queen, regresa a Lima con mucha fuerza para ofrecer un espectáculo único y de alto nivel el 10 de mayo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

La cita promete una noche de clásicos inmortales, puesta en escena cuidada al detalle y una experiencia sonora que ha conquistado escenarios de Europa, América y Asia.

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda argentina se ha consolidado como uno de los homenajes más fieles y celebrados al legado de Freddie Mercury y compañía.

Su propuesta destaca por la precisión musical, el respeto por los arreglos originales y una interpretación vocal que reproduce con asombrosa cercanía la energía del icónico frontman.

No se trata solo de un concierto, sino de un viaje por la historia de una de las agrupaciones más influyentes del rock.

El repertorio está pensado para atravesar distintas etapas de Queen, combinando himnos de estadio con baladas memorables.

Canciones como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Somebody to Love” y “Don’t Stop Me Now” suelen formar parte de un setlist dinámico que prioriza la interacción con el público y el impacto emocional.

La producción incorpora iluminación sincronizada, vestuario inspirado en distintas eras y un sonido diseñado para resaltar cada matiz.

El Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital, será el escenario ideal para este reencuentro. Su formato al aire libre y acústica favorecen una experiencia envolvente, pensada tanto para fans históricos como para nuevas generaciones que descubren la obra de Queen a través de este tributo.

En cuanto a la venta de entradas, el evento contará con preventa a través de Ticketmaster del 06 al 08 de enero, con 20% de descuento válido con cualquier medio de pago, una oportunidad clave para asegurar ubicación preferencial y aprovechar el beneficio promocional.

La alta demanda que suelen generar las presentaciones de Dios Salve a la Reina anticipa un rápido ritmo de ventas.