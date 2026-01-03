Casi 4 millones de dólares: Cartel original de Star Wars bate récord histórico en una subasta

La Fuerza es intensa en esta parte de nuestra galaxia, Esta vez un nuevo récord se da dentro del universo de Star Wars, un hecho que ha capturado la atención tanto de coleccionistas como de fans de la saga creada por George Lucas.

Se trata de la pintura original en formato halfsheet creada en 1977 por el artista Tom Jung de la primera película que fue vendida por 3,875 millones de dólares, según informó el medio Popular Science.

Los personajes en el póster

Dentro de la pintura se aprecia la presencia dominante de Darth Vader, los droides R2-D2 y C-3PO, Chewbacca y los rostros de Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker.

Esta venta consagra a esta pieza como el objeto de memorabilia más caro jamás relacionado con la saga, desplazando a otros artículos emblemáticos como el sable láser utilizado en pantalla por Darth Vader.

Cabe señalar que, la obra subastada por Heritage Auctions pertenece al poco común formato halfsheet, que se caracteriza por su orientación horizontal y por estar impresa en papel más grueso destinado a vestíbulos de cines en la década de los 70.