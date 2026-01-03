Stranger Things: Canciones de Prince y David Bowie fueron tendencia por aparecer en el episodio final

Los clásicos del rock regresan con fuerza para este 2026. Desde su inicio en 2016, la exitosa serie Stranger things se caracterizó por utilizar canciones iconicas del rock para las escenas más relevantes, con temas desde Should I stay or should I go de The Clash, Running up that hill de Kate Bush, y Master of puppets de Metallica.

Y para su esperado episodio final, esta no podía ser la excepción, con el estreno del último capítulo de dos horas antes de Año Nuevo, los creadores volvieron a recurrir a música clave de la época en que transcurre la trama, entre 1983 y 1989.

La música del episodio final

Cantantes y agrupaciones elegidas para las diferentes situaciones de la batalla final del personaje de Eleven y sus amigos contra Henry/Vekna fueron Prince, The Pixies, Iron Maiden y Cowboy Junkies, además de dos clásicos de Fleetwood Mac y David Bowie.

Lo más destacable es la participación de Prince, y por partida doble, primero para la escena en que los protagonistas ponen un disco de vinilo como cuenta regresiva para detonar una bomba, con el tema When Doves Cry, que se engancha con Purple Rain, otro hit de 1984 del genio musical de Mineápolis.

Cabe señalar que, el final de la serie fue coronado con la canción Heroes de David Bowie, un cierre más que adecuado para el grupo de amigos que se juntaban a jugar Calabosos y Dragones y terminaron salvando al mundo.