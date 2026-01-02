Yahaira Plasencia ELOGIA a Darinka Ramírez: “Es una chica que está saliendo adelante por su hija”

En medio de una transmisión en TikTok, Yahaira Plasencia fue consultada sobre Darinka Ramírez, quien tuvo una hija con su expareja Jefferson Farfán. Durante sus declaraciones, la ‘Patrona’ llenó de elogios a la influencer.

Además, la salsera aseguró que Darinka es una chica digna de admirar, ya que es una persona que hace todo lo posible para poder darle un buen futuro a su pequeña. Yahaira no dejó pasar la oportunidad para resaltar la labor que realizan las madres.

“Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto. Creo que cuando una es madre hace de todo; mi mamá lo ha hecho. Todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras, y creo que eso es lo que está haciendo ella”, comentó.

¿SE HA CRUZADO CON DARINKA RAMÍREZ?

Al ser consultada si ha tenido algún tipo de cruce con Darinka Ramírez, Yahaira Plasencia reveló que hasta el momento no ha coincidido en algún lugar con la influencer y solo sabe de ella por los medios de comunicación. “No la conozco, sé claramente quién es por la televisión, por TikTok, por todo”.