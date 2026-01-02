¡Lo celebran las Armys! BTS confirma su regreso oficial en marzo de 2026 con nuevo álbum

El 2026 comenzó con un anuncio de alto impacto para la industria musical global. BTS confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio programado para el 20 de marzo, marcando así su regreso oficial como grupo completo luego de varios años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio de sus integrantes. Se trata de su primer proyecto discográfico como septeto desde Proof, publicado en 2022.

La confirmación fue realizada por BigHit Music a través de un comunicado oficial, aunque el grupo optó por un gesto directo hacia su base de seguidores más fieles. Integrantes del fandom ARMY que mantuvieron activa su membresía en Weverse durante los últimos años recibieron en sus domicilios cartas escritas a mano, en las que se revelaba únicamente una fecha clave que ahora adquiere pleno significado.

Regreso de BTS en 2026: nuevo álbum y tour mundial

Días antes del anuncio formal, los siete miembros de BTS participaron juntos en una transmisión en vivo el 31 de diciembre, donde compartieron reflexiones sobre el periodo de transición que atravesó la agrupación. De acuerdo con información difundida por el portal especializado Soompi, los mensajes manuscritos enviados a los fans expresan agradecimiento por el respaldo constante durante el tiempo en que el grupo permaneció alejado de los escenarios como unidad.

Además del lanzamiento del álbum, la agencia confirmó que BTS emprenderá una gira mundial en 2026, la primera desde Permission to Dance on Stage en 2022. Aunque aún no se han anunciado ciudades ni fechas específicas, el retorno del grupo genera altas expectativas tanto por su alcance artístico como por su impacto económico y cultural a nivel internacional, consolidando el inicio de una nueva etapa en su trayectoria.