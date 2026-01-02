Norka Ascue MINIMIZA amenazas de Christian Cueva: “No te tengo miedo, el karma te llegará”

Después de que se compartiera una llamada que hizo Christian Cueva hacia ‘La Mackyna’, exigiéndole que no hable más de Pamela Franco; caso contrario, iba a mostrar cosas de su pareja, Norka Ascue, en situaciones comprometedoras.

La novia del entrenador de las estrellas y uno de los mejores amigos de Christian Domínguez decidió responderle al futbolista de Juan Pablo II, y aseguró que no le causa ningún tipo de miedo los comentarios del pelotero. Además, enfatizó que la vida se encargará de devolverle todo el daño al popular ‘Aladino’.

“Di lo que quieras, yo no te tengo miedo, me das risa porque te va a venir el karma, lágrimas de madre, de mujer, de hijos, la vida los va a revolcar bien feo”, mencionó la conductora del programa digital ‘Chimi Churri’.

LE RECORDÓ SUS ESCÁNDALOS

Norka Ascue no iba a dejar pasar la oportunidad y le recordó a Christian Cueva sus escándalos, así como también el último incidente que tuvo con Pamela López. “A mí no me han visto borracha orinando en una calle, tampoco he llamado a amedrentar a mis hijos en Navidad”.