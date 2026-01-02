¡El fin de una era! MTV cierra sus canales musicales tras más de 40 años al aire

Luego de más de cuatro décadas marcando el pulso de la industria musical en televisión, MTV cerró sus canales dedicados exclusivamente a la emisión de videoclips, poniendo fin a una etapa clave en la historia de la cultura pop global. Desde su estreno en 1981, la cadena fue una vitrina decisiva para artistas que luego se convirtieron en íconos internacionales y un referente indiscutible para varias generaciones de televidentes.

A partir del 1 de enero de 2026, señales como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejaron de transmitir programación musical continua en diversas regiones, entre ellas Europa —donde el proceso comenzó en el Reino Unido— y Sudamérica. En territorio británico, la despedida tuvo una carga simbólica especial: Video Killed the Radio Star de The Buggles fue el último videoclip emitido, el mismo con el que la cadena inició sus transmisiones hace 44 años.

Reestructuración empresarial y cambio en los hábitos de consumo

El cierre de estos canales se enmarca en una reconfiguración corporativa liderada por Paramount Global y Skydance Media, que buscan optimizar sus operaciones tras una fusión que implicó recortes millonarios. Según reportes de la BBC, la estrategia responde a la necesidad de priorizar contenidos más rentables frente a un escenario en el que el público consume música principalmente a través de plataformas digitales como YouTube, TikTok y servicios de streaming.

Pese al apagón de las señales musicales, la marca MTV continúa vigente. El canal principal mantiene sus emisiones con una programación centrada en realities y formatos de entretenimiento, alejándose del modelo que la posicionó como plataforma de descubrimiento musical. Para muchos espectadores, esta decisión confirma el cierre definitivo de una era televisiva que influyó en la moda, el lenguaje y la identidad juvenil, y cuyo legado hoy se traslada al entorno digital.