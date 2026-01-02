Sam Smith recibió el 2026 en Perú: Artista británico disfrutó de la Amazonía y recorrió Cusco

A través de sus redes sociales, el artista británico Sam Smith sorprendió a sus millones de seguidores al revelar que recibió la llegada del 2026 en Perú. El cantante compartió imágenes de su estadía por nuestro país.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como "Unholy" y "Stay with me" compartió imágenes suyas desde la Amazonía peruana. Cabe precisar que el músico arribó a territorio peruano en los últimos días de diciembre como parte de sus vacaciones de fin de año.

"Feliz año nuevo, mundo. Amor desde el Amazonas", escribió el artista en dicha red social acompañado de una serie de fotografías suyas en las que se le ve posando frente al río y disfrutando del paisaje.

RECORRIÓ CUSCO

Tras su visita a la Amazonía, Smith se trasladó a la ciudad imperial del Cusco para recibir el Año Nuevo y recorrer sus calles. Su presencia en el sur del país se viralizó rápidamente en videos y fotos en TikTok e Instagram.