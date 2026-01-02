Piscinas y áreas de juego: la propuesta de verano para niños y adultos

Para quienes no pueden trasladarse a las playas de Lima, las piscinas y parques recreativos se convierten en una opción clave durante la temporada de verano. En el distrito de Santa Anita, Vacilandia Park recibió a decenas de familias que acudieron para disfrutar de un espacio pensado principalmente para niños, pero con servicios orientados también a jóvenes y adultos.

Vacilandia Park: piscinas, juegos y recreación para todas las edades

El recinto cuenta con tres áreas de piscina equipadas con toboganes y zonas diferenciadas para menores y adultos. A ello se suma el Puk Yai Park, un espacio de juegos recreativos donde los niños pueden participar en actividades físicas y lúdicas fuera del agua, mientras los padres descansan o recorren las instalaciones. Visitantes destacaron la amplitud del lugar y la variedad de opciones disponibles para distintos rangos de edad.

Además de las áreas acuáticas y recreativas, Vacilandia Park dispone de una feria gastronómica con una oferta variada que incluye platos criollos, pollo a la brasa, pescados y mariscos, así como bebidas sin alcohol y cócteles dirigidos al público adulto. La propuesta permite que las familias permanezcan varias horas en el lugar sin necesidad de salir a buscar servicios adicionales.

Según información brindada por representantes del parque, Vacilandia atiende los 365 días del año, en un horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Los domingos se desarrollan actividades adicionales como shows interactivos, dinámicas recreativas y presentaciones musicales, dirigidas tanto a los niños como a los padres que los acompañan.