El pavo después de Navidad: ¿cómo reutilizarlo sin desperdiciar nada?

A dos días de iniciado enero, en muchos hogares peruanos el pavo sigue ocupando espacio en el refrigerador. Lejos de convertirse en un problema, el recalentado navideño puede ser una oportunidad culinaria si se aprovecha con creatividad y cuidado. Para conocer cómo sacarle provecho a esta carne después de la Nochebuena, distintos personajes del espectáculo y la gastronomía compartieron sus ideas y rutinas, demostrando que el pavo aún tiene bastante por ofrecer más allá del 25 de diciembre.

Entre los más consultados destaca Giacomo Bocchio, reconocido chef y creador de contenidos, quien junto a su esposa dirige un canal de YouTube con más de un millón de seguidores. Bocchio señala que los restos del pavo —incluidos los huesos— pueden transformarse en preparaciones tradicionales como el aguadito, además de opciones de fusión como el chaufa de pavo. El cocinero también ha dedicado contenido específico en sus redes a explicar cómo reutilizar lo que queda de la cena navideña, incluyendo estofados y otras recetas prácticas pensadas para el día a día.

Cómo aprovechar el pavo que queda en casa tras la Navidad

Otra voz conocida en redes es Pisu Cocina, quien asegura que el pavo es una proteína versátil y saludable que puede consumirse a cualquier hora del día. Desde sánguches hasta combinaciones con arroz árabe, arroz a la jardinera o preparaciones más sencillas con ensalada, el creador enfatiza la importancia de balancear los alimentos. Además, recomienda porcionar y congelar el pavo ya cocido —en cantidades aproximadas de 150 gramos— para alargar su vida útil sin perder calidad ni seguridad alimentaria.

El cantante Moisés Vega suma alternativas criollas a la lista, como el ají de pavo en reemplazo del tradicional ají de gallina, e incluso menciona versiones poco comunes como el ceviche de pavo. En la misma línea, el cómico Edwin Sierra comenta que en familias numerosas es habitual que el pavo alcance para varios días, convirtiéndose en la base de almuerzos y cenas hasta Año Nuevo. Finalmente, Luigi resalta el valor de no desperdiciar nada, recordando que más allá de la abundancia o escasez, compartir lo que hay en la mesa sigue siendo el centro de las celebraciones.

En conjunto, las experiencias coinciden en un punto: el pavo no se agota con la Navidad. Bien conservado y preparado, puede integrarse a múltiples recetas sin perder su aporte nutricional. La clave está en la planificación, la correcta manipulación de los alimentos y, como demuestran estas voces conocidas, un poco de ingenio a la hora de cocinar.